Інтерв'ю ексглави ОП Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону: головні тези

Колишній соратник президента, серед іншого, звинуватив оточення Зеленського в корупції, розповів про своє ставлення до санкцій, Тищенка, Лещенка, Коломойського, Ахметова, Єрмака та багатьох інших.

Увечері 14 грудня на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона вийшло велике інтерв'ю з адвокатом Андрієм Богданом, який керував Офісом президента Володимира Зеленського з червня 2019 до лютого 2020 року. Фокус переглянув їхнє спілкування і зібрав головні тези, озвучені колишнім соратником глави держави.

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Інтерв'ю Гордона з Богданом, головні меседжі ексглави ОП:

його, Дмитра Гордона, телеведучого Савіка Шустера, ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова й інших "збираються посадити";

"у країні не було такої корупції" ні за п'ятого президента Петра Порошенка ні за його попередника Віктора Януковича;

у нинішніх функціонерів Офісу президента, враховуючи його керівника Андрія Єрмака "немає роботи", вони лише "квіти покладають та влаштовують якісь марші";

заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко є важливою людиною для Зеленського; коли президенту кажуть, що парламентарій сильно б'є на його імідж той відповідає, що нардеп — єдиний, хто його захищає; Тищенко є кандидатом у прем'єр-міністри України;

екснардепа Сергія Лещенка до команди президента привів сам Богдан; зроблено це було через те, що посольства різних країн під час передвиборчої кампанії вважали Зеленського "людиною Коломойського", а Лещенко мав гарну репутацію перед співробітниками диппредставництв;

звільнення його, генпрокурора та половини членів Кабінету міністрів — це "заслуга Коломойського"; втім, пізніше він заявив, що Зеленський його вигнав з Офісу президента через те, що той змушував його готуватися до виступів і пресконференцій;

Арсена Авакова звільнили з посади керівника Міністерства внутрішніх справ через нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара, мати якого близька Зеленському; зупинка парламентаря поліцейськими "за п'янку" стала "червоною ганчіркою" для президента;

офшори з розслідування Pandora Papers, до яких був причетний Зеленський, продовжували працювати у 2020-2021 роках;

після обрання Зеленського його з перемогою вітав тодішній президент США Дональд Трамп і він міг будь-якої секунди зателефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, проте зараз дипломатичні відносини Києва та Москви є "катастрофою";

Зеленський дуже чутливий до критики і телеканал "Україна 24", що належить бізнесменові Рінату Ахметову, в глави держави "не вимикається взагалі";

більше не хоче бути головою Офісу президента і не погодиться на подібне навіть за "10 мільйонів доларів на місяць";

раніше поважав Зеленського та не вважає себе "лохом", оскільки поганою людиною є не він, а той, "хто його обдурив";

не знає, що сталося з президентом за два останні роки, проте раніше той прислухався до своєї дружини Олени, а зараз вона вже нічого не може;

був у депресії два дні після пресконференції Зеленського; глава держави не брехав під час пресмарафону, а грав;

в Офісі президента процвітає корупція: "Я бачу, що навколо Зеленського всі беруть хабарі. До мене як до адвоката приходять клієнти та скаржаться, що вимагають. Санкціями загрожують усім підряд";

Зеленський може не досидіти до кінця своєї каденції, оскільки у всіх сферах — бюджетній, енергетичній, управлінській, військовій і правоохоронній — "катастрофічний дисбаланс";

перемогти на президентських виборах Зеленського може той, хто "у правильний час чи в правильному місці скаже правильні слова";

головна помилка Зеленського — створення комфортного світу для себе, а не для інших;

голову фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію в команду президента привів саме він; сьогодні представники керівника монобільшості намагаються брати участь у багатьох бізнес-треках;

раніше Зеленський був людянішим: міг з'явитися на пляжі, поспілкуватися з людьми на вулиці; також президент "розвалив колесо" на його автомобілі Tesla;

зробив усе для перемоги Зеленського на виборах 2019 року, проте зараз у нього "сміх крізь сльози" через те, що "нелюбий персонаж біля керма улюбленої країни летить у прірву";

через якийсь час багато хто ненавидить Зеленського не "через те, що він щось вкрав, а через те, що він мав шанс" змінити країну на краще.

[ + – ] Інтерв'ю Гордона з Богданом, 2021 рік

Нагадаємо, на початку грудня Богдан звинуватив Зеленського та його оточення у спробі зламу свого Telegram-акаунта. Ексглава ОП вважає, що доступ до його профілю намагалися отримати співробітники СБУ.

У вересні минулого року Гордон також опублікував велике інтерв'ю з Богданом, у якому колишній соратник президента розповів про внутрішню кухню команди глави держави.