Авакова звільнили через скандал зі "слугою народу" Брагаром, — Богдан (відео)

Мати нардепа від президентської фракції тісно пов'язана з Володимиром Зеленським, а затримання копами Євгена Брагара стало "червоною ганчіркою" для Володимира Зеленського.

Арсена Авакова звільнили з посади голови МВС через ситуацію із нардепом від "Слуги народу" Євгеном Брагаром. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан.

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Коментуючи відставку Арсена Авакова, ексголова ОП попросив журналіста висловити припущення, чому звільнили міністра внутрішніх справ.

Дмитро Гордон назвав Арсена Авакова "надто розумною" людиною, яка в ході засідань уряду могла називати міністрів дурнями.

За словами журналіста, такий голова МВС міг "набриднути" Володимиру Зеленському, і тому профільного міністра відправили у відставку.

[ + – ] Андрій Богдан розповів, чому звільнили Арсена Авакова

Андрій Богдан, у свою чергу, висміяв версію Дмитра Гордона і заявив, що визволення Арсена Авакова пов'язане з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Брагаром.

Ексголова ОП зазначив, що парламентарій із президентської фракції є сином жінки, яка тісно пов'язана з Володимиром Зеленським.

"То чи няня (мати Євгена Брагара — ред.) його дітей, чи... Тобто людина, яка довгу історію пройшла з ним. Вона його дуже цінує, дуже. І тут його (нардепа — ред.) зупинили за п'янку. Не знаю, пив він, не пив. Але для Володимира Зеленського це була червона ганчірка", — озвучив Андрій Богдан свою версію відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.

Нагадаємо, 4 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що нардепа від фракції "Слуга народу" Євгена Брагара запідозрили в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці забрали в парламентаря посвідчення водія та запропонували Євгену Брагару проїхати для здачі аналізів.

Уже 26 липня поліцейським, які зупинили автомобіль Євгена Брагара, оголосили догану. Копам ставили за провину порушення службової інструкції, оскільки вони спілкувалися з нардепом від "Слуги народу" з вимкненими боді-камерами.

Також Фокус розповідав, що 15 липня Арсена Авакова було відправлено у відставку з посади голови МВС.