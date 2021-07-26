Справа Брагара: поліцейським, які зупинили авто нардепа, оголосили догану

Поліцейським закидають порушення інструкції — вони спілкувалися з парламентарієм з вимкненими боді-камерами.

Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль народного депутата Євгена Брагара (фракція "Слуга народу"), а їхнього безпосереднього начальника — командира роти — понизили в посаді.

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"Службове розслідування завершено. Двом патрульним — догану, командиру роти — зниження, а командиру батальйону — зауваження", — сказав представник Нацполіції агентству "Українські новини".

Патрульні поліцейські покарані за те, що порушили інструкцію — після зупинки автомобіля вони не ввімкнули нагрудні камери (відеореєстратори, боді-камери). Командирів у подібних випадках карають "за погану роботу з підлеглими".

Нагадаємо, 4 липня вночі автомобіль нардепа зупинили патрульні за несправну лампочку та освітлення номерного знака. Брагар не говорив поліцейським, що він нардеп. У процесі спілкування ті припустили, що водій у стані наркотичного сп'яніння.

"Для вирішення питання", за словами нардепа, йому запропонували дати хабар, від чого він відмовився.

Тоді поліцейські забрали в Брагара права і привезли його в клініку, де вони і дізналися, що він — депутат. Потім Брагар здав кров в іншій клініці. Обидва дослідження показали, що в його крові немає наркотиків.

Після цього нардеп написав на патрульних заяву до Департаменту патрульної поліції, де почали службове розслідування.

Детальніше про історію затримання Брагара Фокус розповідав у матеріалі "ДАІ повертається?".