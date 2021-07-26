Дело Брагара: остановившим авто нардепа полицейским объявили выговор

Полицейским вменяют нарушение инструкции – они общались с парламентарием с выключенными боди-камерами.

Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа"), а их непосредственного начальника – командира роты – понизили в должности.

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"Служебное расследование завершено. Двум патрульным – выговор, командиру роты – понижение, а командиру батальона – замечание", – сказал представитель Нацполиции агентству "Украинские новости".

Патрульные полицейские наказаны за то, что нарушили инструкцию – после остановки автомобиля они не включили нагрудные камеры (видеорегистраторы, боди-камеры). Командиров в подобных случаях наказывают "за плохую работу с подчиненными".

Напомним, 4 июля ночью автомобиль нардепа остановили патрульные за неисправную лампочку освещения номерного знака. Брагар не говорил полицейским, что он нардеп. В процессе общения те предположили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

"Для решения вопроса", по словам нардепа, ему предложили дать взятку, от чего он отказался.

Тогда полицейские забрали у Брагара права и привезли его в клинику, где они и узнали, что он – депутат. Потом Брагар сдал кровь в другой клинике. Оба исследования показали, что в его крови нет наркотиков.

После этого нардеп написал на патрульных заявление в Департамент патрульной полиции, где начали служебное расследование.

Подробнее об истории задержания Брагара Фокус рассказывал в материале "ГАИ возвращается?".