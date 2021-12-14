Авакова уволили из-за скандала со "слугой народа" Брагаром, - Богдан (видео)

Мать нардепа от президентской фракции тесно связана с Владимиром Зеленским, а задержание копами Евгения Брагара стало "красной тряпкой" для Владимира Зеленского.

Арсена Авакова уволили с должности главы МВД из-за ситуации с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагаром. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

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Комментируя отставку Арсена Авакова, экс-глава ОП попросил журналиста высказать свое предположение, почему уволили министра внутренних дел.

Дмитрий Гордон назвал Арсена Авакова "слишком умным" человеком, который в ходе заседаний правительства мог называть министров дураками.

По словам журналиста, такой глава МВД мог "надоесть" Владимиру Зеленскому, и поэтому профильного министра отправили в отставку.

[ + – ] Андрей Богдан рассказал, почему уволили Арсена Авакова

Андрей Богдан, в свою очередь, высмеял версию Дмитрия Гордона и заявил, что увольнение Арсена Авакова связано с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагаром.

Экс-глава ОП отметил, что парламентарий из президентской фракции является сыном женщины, которая тесно связана с Владимиром Зеленским.

"То ли няня (мать Евгения Брагара — ред.) его детей, то ли… То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит, очень. И тут его (нардепа — ред.) остановили за пьянку. Не знаю, пил он, не пил. Но для Владимира Зеленского это была красная тряпка", — озвучил Андрей Богдан свою версию отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.

Напомним, 4 июля в СМИ появилась информация, что нардепа от фракции "Слуга народа" Евгения Брагана заподозрили в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители забрали у парламентария удостоверение водителя и предложили Евгению Брагару проехать для сдачи анализов.

Уже 26 июля полицейским, которые остановили автомобиль Евгения Брагара, объявили выговор. Копам вменяли нарушение служебной инструкции, поскольку они общались с нардепом от "Слуги народа" с выключенными боди-камерами.

Также Фокус рассказывал, что 15 июля Арсен Аваков был отправлен в отставку с должности главы МВД.