"Працювали у 2020 та 2021 роках", — Богдан розповів про офшори Зеленського (відео)
За словами ексголови ОП, інформацію про офшорні компанії президента йому передали бізнесмени.
Офшори президента Володимира Зеленського, про які йшлося в розслідуванні Pandora Papers, працювали і у 2020, і у 2021 році. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив ексголова Офісу президента Андрій Богдан.
Спілкуючись про можливий вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського, колишній керівник ОП заявив, що має інформацію про офшори президента.
"Panama Papers (мав на увазі Pandora Papers — ред.). У мене є інформація, що ці офшори (Зеленського — ред.) працювали і у 2020, і у 2021 році", — підкреслив Андрій Богдан.
За словами ексголови ОП, цю інформацію йому передали бізнесмени.
"Не Коломойського офшори, а офшори, до яких тоді мав відношення Зеленський. Але вони працювали. Мені люди таке розповідали. Бізнес він же бізнес", — додав Андрій Богдан у спілкуванні з Дмитром Гордоном.
Нагадаємо, у жовтні група міжнародних журналістів опублікувала розслідування Pandora Papers, у якому була інформація про офшори Володимира Зеленського. Автори матеріалу припустили, що глава держави до сьогодні може отримувати дохід з офшорної компанії Film Heritage, яка зареєстрована в Белізі.
Проєкт "Слідство.Інфо", який також брав участь у міжнародному розслідуванні, заявив, що через офшори Зеленського та артистів "Квартал 95" могли проходити $40 млн, отримані від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського.
В Офісі президента відреагували на розслідування Pandora Papers і заявили, що в матеріалі журналістів з офшорів немає жодної компрометувальної інформації щодо Володимира Зеленського.