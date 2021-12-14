"Працювали у 2020 та 2021 роках", — Богдан розповів про офшори Зеленського (відео)

За словами ексголови ОП, інформацію про офшорні компанії президента йому передали бізнесмени.

Офшори президента Володимира Зеленського, про які йшлося в розслідуванні Pandora Papers, працювали і у 2020, і у 2021 році. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив ексголова Офісу президента Андрій Богдан.

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Спілкуючись про можливий вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського, колишній керівник ОП заявив, що має інформацію про офшори президента.

"Panama Papers (мав на увазі Pandora Papers — ред.). У мене є інформація, що ці офшори (Зеленського — ред.) працювали і у 2020, і у 2021 році", — підкреслив Андрій Богдан.

За словами ексголови ОП, цю інформацію йому передали бізнесмени.

"Не Коломойського офшори, а офшори, до яких тоді мав відношення Зеленський. Але вони працювали. Мені люди таке розповідали. Бізнес він же бізнес", — додав Андрій Богдан у спілкуванні з Дмитром Гордоном.

[ + – ] Андрій Богдан розповів про офшори Зеленського

Нагадаємо, у жовтні група міжнародних журналістів опублікувала розслідування Pandora Papers, у якому була інформація про офшори Володимира Зеленського. Автори матеріалу припустили, що глава держави до сьогодні може отримувати дохід з офшорної компанії Film Heritage, яка зареєстрована в Белізі.

Проєкт "Слідство.Інфо", який також брав участь у міжнародному розслідуванні, заявив, що через офшори Зеленського та артистів "Квартал 95" могли проходити $40 млн, отримані від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського.

В Офісі президента відреагували на розслідування Pandora Papers і заявили, що в матеріалі журналістів з офшорів немає жодної компрометувальної інформації щодо Володимира Зеленського.