"Работали в 2020 и 2021 годах", - Богдан рассказал про офшоры Зеленского (видео)

По словам экс-главы ОП, информацию об офшорных компаниях президента ему передали бизнесмены.

Офшоры президента Владимира Зеленского, о которых говорилось в расследовании Pandora Papers, работали и в 2020, и в 2021 году. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Общаясь о возможном влиянии бизнесмена Игоря Коломойского на Владимира Зеленского, бывший руководитель ОП заявил, что у него есть информация об офшорах президента.

"Panama Papers (подразумевал Pandora Papers — ред.). У меня есть информация, что эти офшоры (Зеленского — ред.) работали и в 2020, и в 2021 году", — подчеркнул Андрей Богдан.

По словам экс-главы ОП, эту информацию ему передали бизнесмены.

"Не Коломойского офшоры, а офшоры, к которым тогда имел отношение Зеленский. Но они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес он же бизнес", — добавил Андрей Богдан в общении с Дмитрием Гордоном.

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Напомним, в октябре группа международных журналистов опубликовала расследование Pandora Papers, в котором была информация об офшорах Владимира Зеленского. Авторы материала предположили, что глава государства до сегодняшнего дня может получать доход с офшорной компании Film Heritage, которая зарегистрирована в Белизе.

Проект "Слидство.Инфо", который также участвовал в международном расследовании, заявил, что через офшоры Зеленского и артистов "Квартал 95" могли проходить $40 млн, полученные от компаний бизнесмена Игоря Коломойского.

В Офисе президента отреагировали на расследование Pandora Papers и заявили, что в материале журналистов по офшорам нет никакой компрометирующей информации в отношении Владимира Зеленского.