Интервью экс-главы ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону: главные тезисы

Бывший соратник президента, среди прочего, обвинил окружение Зеленского в коррупции, рассказал о своем отношении к санкциям, Тищенко, Лещенко, Коломойскому, Ахметову, Ермаку и многим другим.

Вечером 14 декабря на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона вышло большое интервью с адвокатом Андреем Богданом, который руководил Офисом президента Владимира Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года. Фокус посмотрел все их общение и собрал главные тезисы, озвученные бывшим соратником главы государства.

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Интервью Гордона с Богданом, главные месседжи экс-главы ОП:

его, Дмитрия Гордона, телеведущего Савика Шустера, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и других "собираются посадить";

"в стране не было такой коррупции" ни при пятом президенте Петре Порошенко ни при его предшественнике Викторе Януковиче;

у нынешних сотрудников Офиса президента, включая его руководителя Андрея Ермака, "нет работы", они только "цветы возлагают и устраивают какие-то марши";

заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко является важным человеком для Зеленского; когда президенту говорят, что парламентарий сильно бьет по его имиджу тот отвечает, что нардеп — единственный, кто его защищает; Тищенко является кандидатом в премьер-министры Украины;

экс-нардепа Сергея Лещенко в команду президента привел сам Богдан; сделано это было из-за того, что посольства различных стран во время предвыборной кампании считали Зеленского "человеком Коломойского", а у Лещенко была хорошая репутация перед сотрудниками диппредставительств;

в украинской экономике начнется крах, "будут закрываться предприятия, целые отрасли экономики просто остановятся"; впрочем, в команде Зеленского "не понимают всей серьезности положения";

"нужно молиться", чтобы зима была теплая, поскольку "если будет -15 ºС, в газотранспортной системе не будет хватать газа" и "начнут замерзать какие-то городишки, как Алчевск"; вслед за этим начнется энергетический кризис из-за отсутствия угля на ТЭС; промышленность в стране будет в критическом положении из-за огромной разницы в ценах на газ в Европе и в Украине;

увольнения его, генпрокурора и половины членов Кабинета министров — это "заслуга Коломойского"; впрочем, позже он заявил, что Зеленский его выгнал из Офиса президента из-за того, что тот заставлял его готовиться к выступлениям и пресс-конференциям;

Арсена Авакова уволили с должности руководителя Министерства внутренних дел из-за нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, мать которого близка Зеленскому; остановка парламентария полицейскими "за пьянку" стала "красной тряпкой" для президента;

оффшоры из расследования Pandpora Papers, к которым был причастен Зеленский, продолжали работать в 2020-2021 годах;

после избрания Зеленского его с победой поздравлял тогдашний президент США Дональд Трамп и он мог в любую секунду позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако сейчас дипломатические отношения Киева и Москвы являются "катастрофой";

Зеленский очень чувствителен к критике и телеканал "Украина 24", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, у главы государства "не выключается вообще";

больше не хочет быть главой Офиса президента и не согласится на подобное даже за "10 миллионов долларов в месяц";

раньше уважал Зеленского и не считает себя "лохом", поскольку плохим человеком является не он, а тот, "кто его обманул";

"слугам народа" ежемесячно платят "зарплату в конвертах": "Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается";

не знает, что произошло с президентом за два последние года, однако раньше тот прислушивался к своей супруге Елене, а сейчас она "уже ничего не может";

был в депрессии два дня после пресс-конференции Зеленского; глава государства не "врал" во время пресс-марафона, а "играл";

в Офисе президента процветает коррупция: "Я вижу, что вокруг Зеленского все берут взятки. Ко мне как к адвокату приходят клиенты и жалуются, что вымогают. Санкциями угрожают всем подряд";

Зеленский может не досидеть до конца своей каденции, поскольку во всех сферах — бюджетной, энергетической, управленческой, военной и правоохранительной — "катастрофический дисбаланс";

победить на президентских выборах Зеленского может тот, кто "в правильное время или в правильном месте скажет правильные слова";

к достижениям Зеленского можно отнести строительство дорог по стране;

главная ошибка Зеленского — создание комфортного мира для себя, а не для других;

главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в команду президента привел именно он; сегодня "дети лейтенанта Арахамии", представители руководителя монобольшинства, пытаются участвовать во многих бизнес-треках;

раньше Зеленский был человечнее: мог появиться на пляже, пообщаться с людьми на улице; также президент "развалил колесо" на его автомобиле Tesla;

сделал все для победы Зеленского на выборах 2019 года, однако сейчас у него "смех сквозь слезы" из-за того, что "нелюбимый персонаж у руля любимой страны летит в пропасть";

через какое-то время многие будут ненавидеть Зеленского не "из-за того, что он что-то украл, а из-за того, что у него был шанс" изменить страну к лучшему.

[ + – ] Интервью Гордона с Богданом, 2021 год

Напомним, в начале декабря Богдан обвинил Зеленского и его окружение в попытке взлома своего Telegram-аккаунта. Экс-глава ОП считает, что доступ к его профилю пытались получить сотрудники СБУ.

В сентябре прошлого года Гордон также опубликовал большое интервью с Богданом, в котором бывший соратник президента рассказал, что происходило внутри команды главы государства.