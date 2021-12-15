"Одутловатое животное и пр*ститутка": Филатов раскритиковал интервью Богдана Гордону (видео)

По словам мэра Днепра, он с бизнесменом Геннадием Корбаном "нашли экс-главу ОП на помойке и сделали его человеком".

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал вчерашнее интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Пост с оскорблениями появился в личном Facebook городского головы.

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Бориса Филатова, в частности, задели "откровения" Андрея Богдана о строительстве моста в Днепре и пари, которое заключили президент Владимир Зеленский и мэр города.

Экс-глава ОП в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что это именно он порекомендовал главе государства устроить спор с Борисом Филатовым о сроках открытия Центрального моста, который был перекрыт из-за реконструкции.

"Он ехал Филатова увольнять… Я ему (Зеленскому — ред.) подсказал — дай ему срок, чтобы он (Филатов — ред.) этот мост отремонтировал. Не отремонтирует — публично скажет, что сам увольняется, не успел (открыть мост — ред.)", — заявил Андрей Богдан.

[ + – ] Андрей Богдан о споре Филатова и Зеленского на мост в Днепре

Борис Филатов, комментируя вчерашнее интервью экс-главы ОП, назвал Андрея Богдана "одутловатым животным", которое они с Геннадием Корбаном (бизнесмен, экс-замглавы Днепропетровской ОГА — ред.) "нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком".

Помимо этого, мэр Днепра назвал Дмитрия Гордона "пр*ституткой", которая изображает из себя журналиста.

"Я не буду комментировать весь бред воспаленного разума этого в*родка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране. Рано или поздно правда побеждает. Я точно это знаю, у меня только остались вопросы. Ко всем прокурорам, сбэушникам, всем тем, кто вверг мою жизнь, жизнь моей семьи и судьбы моих подчиненных в ад. Кто пытался растоптать меня за знаменитый спор с президентом "за мост". Всей той п*дали, кто рассказывал, что я делал мост из "монтажной пены". Вам не стыдно?", — подытожил Борис Филатов в своем Facebook.

[ + – ] Борис Филатов раскритиковал Андрея Богдана за интервью Дмитрию Гордону

Отметим, что Фокус подводил главные итоги вчерашнего интервью экс-замглавы ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

Стоит напомнить, что мэр Днепра Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в июле 2019 года. Городской голова пообещал, что мост, закрытый на реконструцию, будет официально открыт до 14 сентября 2019 года. Если сроки будут нарушены — Борис Филатов добровольно уйдет в отставку.

Уже 7 сентября 2019 года в Днепре досрочно открыли отремонтированный Центральный мост, благодаря чему Борис Филатов выиграл пари у Владимира Зеленского.