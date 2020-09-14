Разумков отреагировал на скандал с назначением Фокина в ТКГ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ заявил, что пользуется другими механизмами подбора кадров.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник, 14 сентября.

"Если мы говорим о подходах формирования и подбор кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - сказал он.

По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.

Отметим, что скандал с назначением Фокина случился после того, как украинская певица и модель Маша Фокина, которая приходится внучкой бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину, рассказала, что ее дед стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) после того, как она его познакомила с Андреем Ермаком. Также стало известно, что главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

Напомним, 87-летний Витольд Фокин указом президента 18 августа был официально назначен в состав украинской делегации в ТКГ. Он должен отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.