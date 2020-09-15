У делегации Украины в ТКГ появится единый спикер, – Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что у делегации Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) появится спикер, который будет выражать единую позицию всех представителей.

Об этом вице-премьер сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Украинская правда.

"Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", – сказал Резников.

Отметим, позиции членов украинской делегации в ТКГ часто отличались как от позиции первых лиц государства, так и позиций своих коллег. Особенно заметно это стало проявляться после появления в составе ТКГ Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

В частности, Кравчук высказывался за широкое использование русского языка в ОРДЛО и готовность поехать на неподконтрольную территорию в поисках диалога.

Витольд Фокин, в свою очередь, выразил мнение, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Алексей Резников отметил, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию, а слова заместителя главы делегации Витольда Фокина о амнистии для боевиков вырвали из контекста.

Напомним, украинская певица и модель Маша Фокина, которая приходится внучкой бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину, рассказала, что ее дед стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) после того, как она его познакомила с Андреем Ермаком.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ заявил, что пользуется другими механизмами подбора кадров.