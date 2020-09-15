Ситуация на Донбассе не помешает Украине войти в НАТО, – Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нынешняя ситуация на Донбассе не является препятствием для Украины, чтобы стать членом НАТО. Она считает, что сейчас в составе Альянса много стран с территориальными конфликтами.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

"Среди членов НАТО есть много стран с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, у которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Кстати, Германия была принята в НАТО, несмотря на то, что часть ее территории (ГДР) была оккупирована Советским Союзом", – сообщила Стефанишина.

Она отметила, что тезис о том, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за ситуации на Донбассе является пропагандистским.

Вице-премьер уточнила, что уже в следующем году будет более точная информация о сроках вступления Украины в Альянс.

При этом, считает Стефанишина, блокировка комиссии Украина-НАТО со стороны Венгрии не будет длиться вечно.

"Есть бешеный спрос на высокий политический диалог между Украиной и НАТО. Как показывает практика, при наличии такого спроса инструменты и методы найдутся", – сказала она.

Напомним, 12 июня, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).