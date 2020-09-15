Зеленский прибыл в Австрию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Республику Австрия. Главу государства сопровождает его супруга Елена.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Официальная церемония встречи проходила в ведомстве Федерального президента Республики Австрия. Украинского лидера встретили с красной дорожкой, оркестром и военным караулом. Прозвучали гимны двух стран, президенты приветствовали делегации Украины и Австрии и направились на переговоры.

"Наши страны имеют длинные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал президент в Twitter после прибытия.

Это первая зарубежная поездка украинского президента за время пандемии. 15-16 сентября запланированы переговоры с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Зеленского и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил, что его главными приоритетами на посту главы государства являются прекращение войны и возвращение украинских территорий.