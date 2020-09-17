Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в НАБУ.

Позже Ирина Венедиктова написала в Facebook, что подписала подозрение народному депутату, но не назвала его фамилию.

По ее словам, она вместе с прокурорами САП провели несколько часов над изучением материалов дела уголовного производства.

"Я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержания под стражей", – написала Венедиктова.

Венедиктова также поблагодарила прокуроров САП за качественную подготовку дела.

"Я хочу сделать важный акцент: генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП. Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части нсрд), это и моя обязанность, установленная законом, и я имею четкое намерение это делать всегда. Некоторые пытаются сместить фокус – не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений", – отметила генпрокурор.

Она также напомнила, что работает вне политики, а у правонарушений нет политических особенностей или иммунитетов.

"Общая цель – жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий", – добавила она.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал именно коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.