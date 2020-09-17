Народного депутата Украины Александра Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента, сообщает РБК-Украина.

"Согласно части 3-й статьи 60-й Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал Стефанчук.

14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко.