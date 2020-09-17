Александра Юрченко исключили из фракции "Слуга народа"
Народного депутата Украины Александра Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента, сообщает РБК-Украина.
"Согласно части 3-й статьи 60-й Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал Стефанчук.
14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.
В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.
17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко.