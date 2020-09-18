Фокин: в Украине надо принять закон о запрете пропаганды войны

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям в достижении мира на Донбассе

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает РБК Украина.

"Дорожную карту не надо придумывать. Она есть. Это минские договоренности. Поэтому их и называют договоренностями потому, что это политический документ. Несмотря на то, что надо работать над минскими договоренностями – я альтернативы им не вижу", – сказал Фокин.

Он также заявил, что в Украине нужно принять закон, который запрещал бы пропаганду войны и разжигание вражды.

"Дело в том, что наше общество в Украине расколото на две неравные части. Одна из них – намного больше, это люди, которые стремятся к миру. Они уже натерпелись так, что мир им нужен не прямо сейчас, а на вчера. Но есть и другая, незначительная, но мощная часть населения, которая хочет, если не остановить движение к миру, а навредить", – сказал Фокин.

По его словам, у второй группы нет совести, однако они финансово обеспечены.

"В их руках 80% средств массовой информации. Почему я держусь за минские договоренности? Я считаю, они вытряхивают главную проблему. Надо принять в Украине закон, даже к режиму прекращению огня, который бы запрещал пропаганду войны, запрещающий разжигание вражды между людьми, которые живут на Востоке и Западе. Надо покончить с этим", – добавил он.

Напомним, 29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что заявления Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Фокина также занесли в списки сайта Миротворец.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Фокин искренне любит Украину, но он много лет не был в политике и "не сориентировался в этих мутных водах".