Нельзя рассчитывать на мир на Донбассе, если не объявить всеобщую амнистию, – Фокин

Замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что без объявления "всеобщей амнистии" тяжело рассчитывать на мир на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио.

"Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", – сказал он.

Поясняя свою позицию, Фокин заявил, что не представляет, как может выглядеть "избирательная амнистия".

"Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, – как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч", – сообщил Фокин.

Замглавы украинской делегации в ТКГ утверждает, что "нигде не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну – моя позиция – не государства, не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше, всего Донбасса", – сообщил Фокин.

Напомним, 29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что заявления Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Фокина также занесли в списки сайта Миротворец.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Фокин искренне любит Украину, но он много лет не был в политике и "не сориентировался в этих мутных водах".