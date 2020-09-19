Арахамия считает, что "Слуге народа" лучше проиграть местные выборы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партии на местных выборах выгоднее не набирать большинство голосов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мое мнение такое (и многие политтехнологи так говорят): на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Почему? Потому что как только тебя выбрали и ты наверху, как только пошел первый отопительный сезон, тебя уже с эпитетами и антиэпитетами начинают называть… Поэтому если рассматривать, что на очередные парламентские выборы мы должны выйти через четыре года, получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее", – заявил Арахамия.

По его словам, весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов будет на "Слуге народа".

"Не мы же рулим городом", – сказал Арахамия.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах "будет крайне сложным". В тоже время, он подчеркнул, что, несмотря на "аномальные процессы", которые наблюдаются уже сейчас, нужно приложить максимум усилий, чтобы соблюсти нормы демократии и свободы, которые позволят признать избирательный процесс законным.