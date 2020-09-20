"Заканчивайте стелить соломку". Зеленский призвал соратников доказать людям свою полезность

Президент Владимир Зеленский обратился к своей команде и потребовал от соратников "доказывать людям свою полезность". Об этом президент написал в Telegram.

По словам Зеленского, что он и его команда допускают "ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах". Но в это же время, президент отмечает, что "сильный не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет".

"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность", – написал Зеленский.

Также президент считает, что с помощью местных выборов, в стране все еще можно перезагрузить "традиционные социальные отношения".

"На мой взгляд, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речи идет о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость, обман", – отметил президент.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партии на местных выборах выгоднее не набирать большинство голосов.

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах "будет крайне сложным". В тоже время, он подчеркнул, что, несмотря на "аномальные процессы", которые наблюдаются уже сейчас, нужно приложить максимум усилий, чтобы соблюсти нормы демократии и свободы, которые позволят признать избирательный процесс законным.