Миротворцы на Донбассе. Вопрос отложен, но не снят, – Резников

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос ввода на Донбасс миротворцев ООН еще не снят с повестки дня, хотя и отложен в сторону.

Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой.

По словам Резникова, вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

"Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", – сказал министр.

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Резников также напомнил, что вопрос миротворцев "обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН".

Главный вопрос тогда состоял в том, какой характер будет носить миссия, установление мира или его поддержание, а также где будут размещены миротворцы, по всему Донбассу, на линии разграничения или у границы с Россией.

"Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская – минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но что-то не помогло", – сказал Резников.

Он также подчеркнул, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда справляется с объемом задач, и поэтому вопрос миротворцев ООН еще актуален.

"Им (СММ ОБСЕ) не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН", – заявил Резников.

Напомним, экс-постоянный представитель Украины при ООН, а ныне посол в США Владимир Ельченко заявлял, что Украина может вернуться к вопросу введения миротворцев на Донбасс.