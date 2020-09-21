Ответ на петицию. Зеленский не уйдет в отставку из-за несвоевременного декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки из-за ситуации, когда он не задекларировал более 5 млн гривен доходов от покупки ценных бумаг.

Зеленский подчеркнул, что это стало результатом ошибки и не является основанием для его отставки с поста главы государства.

В петиции сказано, что 18 апреля 2019 в программе "Право на власть" кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

"7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом держать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям", – сказано в петиции.

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Петиция с требованием отставки президента Владимира Зеленского из-за того, что он незадекларировал доход от ОВГЗ, еще 18 июля собрала необходимое для ее рассмотрения количество подписей.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Тогда же, 7 июля НАПК вручило президенту два админпротокола, а глава агентства Александр Новиков позже говорил, что поступок главы Украины может быть примером для других.