Утром — деньги, вечером — кресла. Во сколько обойдутся местные выборы украинским политикам и партиям

Так уж сложилось, что в Украине один из важных факторов победы на выборах — не политическое прошлое кандидатов и партий или качество их предвыборных программ, а размер бюджета избирательной кампании. Как правило, в лидеры выходят те, кто получает масштабное финансирование от олигархов. Деньги они тратят на дорогую политическую рекламу, в первую очередь телевизионную, а также на работу агитаторов и подкуп избирателей. Не станут исключением и местные выборы 2020.

Сила "Фейсбука"

Активные пользователи социальных сетей наверняка заметили: с каждым днем политической рекламы там становится все больше. Причем ее дают как партии-гиганты, так и мелкие региональные проекты, а еще — отдельные политические лидеры. Встречаются и страницы — "сливные бачки", пытающиеся очернить политические силы.

До недавних пор заказчиков такой информации Facebook не идентифицировал. Но с марта 2019-го компания сохраняет все рекламные объявления, в том числе политические, в специальной "Библиотеке рекламы". Имена их авторов стали публичными, каждый проходит идентификацию личности и указывает источник финансирования рекламы.

ВЫБОРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ. Чем меньшее будет влияние рекламы на избирателя, тем дешевле и содержательнее будут выборы — все партии окажутся в одинаковых условиях (фото: Getty Images)

Игорь Фещенко, аналитик партийных финансов движения "ЧЕСНО", открывает страницу со статистикой по Украине. "В январе — июле 2020 года на политическую рекламу в "Фейсбуке" потрачено немногим больше $1,1 млн, из которых $240 тыс. — в июле. В августе расходы выросли до $460 тыс. То есть ежемесячно расходы растут минимум в два раза. По итогам 18 дней сентября политсилы и партии потратили на платформе около $700 тыс., то есть сумма может увеличиться в три раза по сравнению с августом", — говорит он и отмечает, что до официального старта избирательной кампании политики только в "Фейсбуке" потратили более $2 млн.

"Почти все партии, заявившие об участии в местных выборах, активно используют политическую рекламу в соцсетях. По сравнению с традиционной рекламой это удобный и довольно дешевый способ агитации. Он позволяет удерживать статистику предпочтений, выбирать круг возможных сторонников", — объясняет Роберт Лорян, эксперт Гражданской сети "ОПОРА". Он также анализирует данные "Фейсбука" и отмечает, что в июне — августе шесть из десяти украинских топовых рекламодателей в соцсети — политические партии. Среди них проект "За майбутнє" с бюджетом $50 тыс. и "Слуга народа" — с $39 тыс. Примерно по $18–19 тыс. тратили на рекламу в "Фейсбуке" "Европейская солидарность", "Украинская галицкая партия", "Оппозиционная платформа — За жизнь", $16 тыс. — Партия Шария. Сравнить нынешние суммы с потраченными в соцсетях во время прошлой местной избирательной кампании нельзя — тогда подобных подсчетов не вели. Зато можно посмотреть на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Согласно официальным данным, больше всех на соцсети потратила партия "Голос" — около $200 тыс.

Кроме собственно партий за рекламу платят их лидеры и симпатизирующие им организации. Например, в середине августа в "Фейсбуке" появилась реклама партии "За майбутнє", которую оплатил спортивный зал Gofit. "Украинская стратегия Гройсмана" использовала для распространения рекламы страницы неактивного регионального издания, новости на котором выходят раз в месяц. А за Андрея Пальчевского топит целый список страниц в соцсети, которые распространяют "социсследования", дающие ему второе место на выборах мэра Киева.

Премиум-сегмент

Хотя расходы на рекламу в соцсетях — единственное, что можно проследить на этапе ведения кампании, на них идет не более 7% избирательного фонда. До 90% бюджетов политики и партии тратят на оплату телевизионных роликов, где цифры — с шестью нулями. Например, во время парламентской кампании 2019 года одна секунда в вечернем прайме ТРК "Украина" стоила почти 2900 грн, а на "1+1" — 2250 грн. Больше всего времени в эфире тогда купила Радикальная партия Олега Ляшко и "Украинская стратегия Гройсмана" — на 45 млн грн и 44 млн грн соответственно (примерно по $1,8 млн).

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель уверен, что на местных выборах партии потратят еще больше. Вспоминает, что в финансовом отчете партии "ОПЗЖ" за I квартал 2020 года указано, что на оплату телероликов она использовала 60 млн грн (примерно $2,3 млн), полученных из госбюджета. И это в период, когда избирательная кампания еще не велась.

$8-10 млн потратят лидеры избирательной гонки на свои кампании

"Не учитывая джинсу, стоимость которой невозможно посчитать, некоторые лидеры и представители партий в последнее время неограниченно участвуют в политических ток-шоу, дают интервью для новостных сюжетов, расширенные комментарии. Учитывая стандартные расценки, одно такое выступление может стоить десятки тысяч долларов и больше", — говорит и Игорь Фещенко из "ЧЕСНО".

За годы независимости в Украине так и не нашлось политической воли, чтобы на законодательном уровне максимально ограничить использование политической рекламы на ТВ — прямой и непрямой. "А ведь чем меньшее будет влияние рекламы на избирателя, тем дешевле и содержательнее будут выборы — все партии окажутся в одинаковых условиях", — объясняет Кошель.

Куда меньше политические партии тратят на внешнюю рекламу, в частности билборды. По оценкам политтехнологов, чтобы достойно заявить об участии в гонке за мэрское кресло, кандидату необходима тысяча единиц внешней рекламы разного размера. Рыночная цена одного билборда по Украине в месяц — от 14 тыс. грн, в Кие­ве в популярных локациях такие стоят 20–40 тыс. грн. То есть для успешной кампании кандидат должен заплатить минимум 2 млн грн в масштабах одного города. Если говорить о партиях в масштабах всей страны, то эту сумму можно смело умножать на десять. "Невооруженным глазом видно, что лидер по количеству бордов в Украине — проект "За майбутнє", — говорит Фещенко. — Масштабную общенациональную кампанию ведет и Пальчевский: несмотря на то что наибольшие амбиции он проявляет в Киеве, где баллотируется на должность городского головы, борды есть и в областных, и в районных центрах во многих областях". В тройке лидеров по билбордам — и партия "Слуга народа".

Официальные сметы

В "ЧЕСНО" вспоминают, что в 2015-м местные выборы в Киеве обошлись в 300 млн грн. Доминировал Блок Петра Порошенко, потратив на кампанию почти 150 млн грн. На втором месте был "Рух за реформи" — 47 млн грн. Далее — УКРОП, "Оппозиционный блок", "Самопомич". В 2019-м "Слуге народа" общенациональная парламентская кампания обошлась лишь в 115 млн грн.

Это официальные данные, поскольку с 2016 года каждая политсила подает в Национальное агентство по предотвращению коррупции ежеквартальный финансовый отчет о своей деятельности и о том, как распоряжается избирательными фондами. В них указаны размер потраченных сумм и имена доноров.

(Инфографика: Людмила Лысак)

Информация о тех, кто дает партиям деньги, — болезненный вопрос. Когда в 2019-м кандидаты в президенты подали промежуточные отчеты, Центризбирком опубликовал их на своем сайте. Тогда широкая общественность узнала, что деньги на избирательные счета заводились с помощью подставных доноров, фиктивных юридических лиц и таких же общественных организаций. На парламентских выборах партии были куда осторожнее: в своих отчетах показали, что 95% средств в предвыборные фонды к ним приходили с текущих счетов политсил. Тем самым партии отсрочили оглашение информации о реальном происхождении этих средств. Теперь же из-за коронавируса официальные суммы, потраченные на деятельность партий за год и во время выборов, мы, скорее всего, увидим только в 2021-м, когда вопрос, кто их спонсировал, отойдет на второй план.

В тени

С большой долей вероятности в этих отчетах не будет сумм, потраченных на социологию, работу политтехнологов, коммуникационных команд, агитаторов. "Незаконным способом, как правило, оплачивают труд наблюдателей и членов комиссии. По моим субъективным подсчетам, в избирательном процессе по всей стране участвуют сотни тысяч людей. Большая их часть получает деньги в конвертах. Поэтому неофициальные расходы, скорее всего, в два-три раза превышают официальные", — замечает Игорь Фещенко. Плюс к этому — средства на "работу" с избирателями, или попросту подкуп.

Нынешняя избирательная кампания будет дороже, чем предыдущая, минимум по двум причинам. Во-первых, кандидаты и политические силы рассматривают ее как репетицию накануне возможных досрочных парламентских выборов, поэтому свою рекламную деятельность ведут уже три-четыре месяца. Они заранее арендовали рекламные площади на билбордах, оплатили рекламу в соцсетях, занимались активной благотворительной деятельностью: ремонтировали дороги, раздавали продовольственные наборы пенсионерам, стипендии — школьникам. Во-вторых, политсилы сильно конкурируют, ведь благодаря децентрализации ставки выросли: власть на местах получит большие полномочия и бюджеты. Именно поэтому множество бывших народных депутатов собираются баллотироваться в Киевсовет.

Учитывая, что единственные точные цифры по стоимости рекламы и объемам потраченых средств во время избирательной кампании есть лишь в "Фейсбуке", смету лидеров гонки на местных выборах аналитики, отслеживающие финансирование партий, оценивают минимум в $8–10 млн. "Сложно, когда нет точных данных: мы лишь допускаем, сколько партии тратят, но точно никогда не узнаем. Ситуация катастрофическая: наши выборы — это соревнования денег и неофициальных бюджетов", — говорит Игорь Фещенко из "ЧЕСНО".

И так будет до тех пор, пока политические партии в Украине не перестанут исполнять роль политических проектов, а их авторы не поймут, что избирательная кампания — это не инвестиция, которая в будущем должна принести прибыль.