Первый комментарий Кернеса с момента болезни: Поход Добкина в мэры Харькова – недружественный шаг

Харьковский городской голова Геннадий Кернес дал первый публичный комментарий с момента своей болезни. Он заявил, что решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова не является дружественным жестом, а просто попыткой использовать чужой политический капитал.

Свои слова Кернес передал через родственников, пишет Страна.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно, – сказал Кернес.

Он добавил, что, несмотря на близкую дружбу в прошлом, он и Добкин уже давно не поддерживают никаких отношений.

"В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", – заявил Кернес.

Отметим, 23 сентября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула кандидатуру Геннадия Кернеса на пост мэра Харькова.

Сам Кернес находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Последний раз он появлялся на публике на День города 23 августа.

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин в интервью телеканалу Наш

заявил, что зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова, чтобы конкуренты Геннадия Кернеса не воспользовались обстоятельствами, связанными с его болезнью. Он добавил, что снимет свою кандидатуру в пользу действующего мэра, когда тот вернется в политику.