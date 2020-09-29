Зеленский: курс Украины в ЕС – еще более актуален, чем раньше

Курс Украины в Евросоюз является сейчас еще более актуальным, чем раньше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции с депутатами Европарламента, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский ожидает, что очередной саммит Украина-ЕС, который состоится через неделю, будет успешным. По мнению Зеленского, сегодня поддержка ЕС для Украины очень важна.

Кроме того, президент рассказал об инициативе Украины о создании международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество с целью противодействия угрозам безопасности, которые несет оккупация Россией Крыма, а также способствовать защите прав крымчан.

"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", – заявил он.

Украина также стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".

"Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении", – сказал Зеленский.

Участники видеоконференции обсудили вопросы строительства мемориального комплекса-музея, так как рабочая группа Европарламента "Память ради будущего" своей деятельностью стремится достичь выделения средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта "Голоса: свидетельства Холокоста из Украины".

Ранее Зеленский заявил, что саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.

Недавно верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своей статье о том, что Украина не должна рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат. Некоторое время спустя эту фразу убрали из статьи.