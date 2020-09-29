Будет лечиться дома. Порошенко заболел коронавирусом

Петр Порошенко написал в Telegram, что получил положительный тест на COVID-19. "Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", – добавил экс-президент Украины.

Он будет лечиться дома.

Напомним, Порошенко заявил, что готов оплачивать штрафы за украинских военных на Донбассе, которые будут без приказа открывать огонь по боевикам в зоне проведения операции Объединенных сил.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что пятый президент Петр Порошенко дискредитирует движение Украины в Европу.