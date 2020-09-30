Мало женщин. Морскую партию Сергея Кивалова не допустили к выборам в Одессе

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова на местных выборах в Одессе.

Об этом сообщается в соответствующем решении Одесского теризбиркома.

"Отказать в регистрации всех кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутых Одесской областной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов", - говорится в постановлении № 56 гортеризбиркома, опубликованном 28 сентября.

Выборы в местные советы 25 октября пройдут уже по новому избирательному кодексу. Это значит, что каждая партия должна включить в списки кандидатов обоих полов, причем соблюдая определенную квоту: из каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.

Морская партия этим требованием принебрегла (или позабыла о нем). По этой причине теризбирком отказал в регистрации списков ее кандидатов.

В территориальной комиссии отмечают, что, согласно закону, список и очередность кандидатов не могут быть изменены после подачи документов для регистрации. По этой причине решение теритториальной комиссии уже изменить никак нельзя.

Однако теризбирком зарегистрировал Сергея Кивалова кандидатом на должность городского головы Одессы. Соответствующее решение также датировано 28 сентября.

Напомним, ранее Сергей Кивалов входил в "Партию Регионов", но 24 апреля 2014 года вышел из нее, заявив, что решил вернуться в Украинскую морскую партию.