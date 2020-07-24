Пять кандидатов – две женщины. На осенних выборах впервые применят гендерные квоты

Выборы в местные советы, которые намечены на 25 октября, будут проходить уже по новому избирательному кодексу, вступившему в силу с 1 января текущего года. Среди новшеств – обязательное присутсвие женщин в избирательных списках партий.

О главных нововведениях сообщается на официальном сайте Центризбиркома Украины.

По словам члена ЦИК Сергея Постивия, впервые при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, будут соблюдаться гендерные квоты.

"Среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин. Несоблюдение гендерной квоты в избирательном списке может служить основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты от соответствующей местной организации политической партии", – соощил Постивий.

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Кроме того, осенние выборы будут организовываться уже на новой территориальной основе. Речь идет о новых укрупненных районах, список которых Рада приняла 17 июля. Как известно, после "укрупнения" количество районов в стране было сокращено почти втрое, с 490 до 136.

Еще одно важное новшество – выборы будут проводиться по новым избирательным системам. Так, выборы депутатов сельских и городских советов территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч будут проводятся по мажоритарной системе. А в советы территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более - по пропорциональной системе, по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий.

Напомним, 16 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Документ имел почти 4000 поправок в избирательное законодательство, однако поддержаны были не все.