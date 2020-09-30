В Офисе президента резко раскритиковали позицию Фокина по Донбассу

Офис президента Украины (ОП) обрушился с резкой критикой на первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина, после того как он изложил свое видение ситуации на Донбассе, и о том, как достичь там мира.

В ОП заявили, что неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Витольд Фокин, добавив, что этому уже дана надлежащая оценка.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", – говорится в заявлении.

У Зеленского также заявили, что нельзя путать официальное с личным. Там напомнили, что временная оккупация Крыма, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины началась именно с российского вторжения.

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, – нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – отметили в ОП.

Там заверили, что личное мнение каждого из представителей Украины "ни разу не мешало" переговорам в ТКГ, а также "не противоречило официальной позиции государства" и задачам, которые перед делегацией ставил президент.

Отметим, недавно Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем".

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.