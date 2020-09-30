Кулеба: После окончания каденции Лукашенко, в Украине его больше не будут называть президентом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после истечения срока каденции Александра Лукашенко, как президента Беларуси, Украина будет называть его по имени, без упоминания должности.

Об этом пишет Европейская правда.

Когда у Кулебы спросили, как будут называть Лукашенко после 5 ноября, когда истекает срок его действующих полномочий, – "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., он ответил: "Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция – Александр Лукашенко".

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и осуждает действия белорусских силовиков в отношении оппозиционных активистов. В августе после выборов в Беларуси Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он отказался с ней говорить.

В среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.