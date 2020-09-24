Ночь водометов и насилия: как подавляли протесты в Беларуси после тайной инаугурации Александра Лукашенко

Утром 23 сентября Александр Лукашенко провел внезапную и тайную инаугурацию. Как и ожидалось, недовольные таким поступком белорусы вышли на внеочередные акции протеста. Милиция встретила протестующих слезоточивым газом, водометами и дубинками.

Тайно и в узком кругу своих почитателей (700 человек по данным официальных СМИ) Александр Лукашенко провел инаугурацию на пост президента Беларуси. Церемония не транслировалась по центральным каналам, а о том, что "бацька" принес присягу, его соотечественники узнали из сообщений информагентств. Хоть теперь уже традиционно акции протеста проходят по воскресениям, противники Лукашенко вышли на внеочередные митинги по всей стране. "Бацька" со своей стороны вывел на улицы сотни силовиков, которые пытались подавить протесты насилием.

Об инаугурации стало известно в 11.30, уже через считанные минуты на улицах Минска и других городов стали появляться первые протестующие с плакатами. Они напоминали Лукашенко, что он не пригласил их "на свой праздник" и сравнивали его с крысой, которая, прячась от своего народа, принесла присягу, когда страну продолжают сотрясать протесты, недовольных результатами выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями.

Символом недовольства Лукашенко в этот день стали плакаты с изображением крысы и короны, которые надели многие демонстранты, сравнивая тайную, уже шестую инаугурацию "бацьки" с коронацией.

Женщина с плакатом "Саша, забери трудовую" прошла к самому Дворцу Независимости, где проходила инаугурация. Ее задержали через считанные минуты

Мировая общественность, в частности европейские страны, отметила, что "бацьку" как президента не признает. Украина, в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, отметила, что инаугурация Лукашенко не значит, что он стал легитимным президентом.

Люди собирались небольшими группами, однако на оппозиционных Telegram-каналах, которые сейчас стали одним из главных источников информации в протестной Беларуси, стала появляться весть о том, что более масштабные митинги назначены на 18.00.

Видимо, спецслужбы и "последний диктатор Европы", как Лукашенко прозвали много лет назад, также читают оппозиционные СМИ, так что во второй половине дня в центр Минска стала съезжаться спецтехника: водометы, автозаки, автобусы. Площадь Независимости была оцеплена, мобильный интернет уже традиционно отключен.

Собравшихся разгоняли водометами. Причем подкрашенной водой. Ранее участников протестов предупреждали, что это делается для того, что бы позже проще было найти их в толпе.

Людей избивали дубинками, распыляли слезоточивый раз, были слышны взрывы и выстрелы. Однако в минской милиции заявили, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались.

Гильзы, найденные протестующими на месте столкновений с силовиками

Среди силовиков снова был замечен Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Он и раньше руководил своими подчиненными фактически из самой гущи событий.

Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД руководит подчиненными, разгоняющими протесты

Протестующие пытались оказывать сопротивление силовикам. Хоть чаще все же старались "не провоцировать". Надо отметить, что когда им оказывали отпор, то "правоохранители" нарушали строй и начинали разбегаться.

В этот день протестующие пытались перекрывать дороги и даже возводить баррикады, однако улицы в Минске слишком широки и большого эффекта это не оказало, хотя автомобильное движение было приостановлено. Впрочем, этим воспользовались силовики, которые начали разбивать машины дубинками. Причем пострадали как те, кто поддерживал протесты, сигналя, или вывешивая бело-красно-белые флаги, так и те, кто просто пытался добраться до места назначения.

Разбитая силовиками машина на одном из центральных проспектов Минска. Водителя и пассажиров задержали

По словам очевидцев, некоторые улицы, напротив, были заблокированы силовиками. Они выставили микроавтобусы, перекрыв дорогу и начали разбивать машины. "Я услышала грохот. Когда вышла на балкон, увидела несколько остановленных машин и много ОМОНа. Видела, как одного водителя били. Он уже лежал без движения, но его продолжали бить. Потом подняли, поставили к машине и забрали", — рассказала очевидец.

Один из водителей рассказал, что транспорт медленно двигался по проспекту. В какой-то момент на дороге появилось много людей в форме, которые побежали к авто и начали разбивать окна дубинками. Одного из водителей догнали во дворах около семи автомобилей ГАИ. Сотрудники разбили все стекла и избивали водителя до тех пор, пока его не увезли. В машине также была девушка. Позже в МВД рассказали, что мужчина якобы был пьян, и наехал на сотрудника ДАИ.

В Минске протесты закончились после 23.00. Причем в центре — раньше, чем на периферии. Протестующие начали расходится дворами, где отставших вылавливали милиционеры.

Некоторым удалось сбежать. Так, свидетели сняли, как парень успел запрыгнуть в машину такси и водитель фактически спас его от гарантированного избиения и задержания.

Протестные акции также прошли в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Борисове, Жодино, Бобруйске, Лиде, Новополоцке.

На несанкционированных акциях протеста в Минске в среду задержаны несколько десятков человек, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства. По версии правозащитников эта цифра гораздо больше. На данный момент сообщается о 259 задержанных. Список постоянно пополняется.

Следующая, еще более масштабная акция протеста назначена на воскресенье, 27 сентября. Белорусов призывают выйти на улицы и показать, что такое "настоящая народная инаугурация избранного президента".