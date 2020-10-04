Зеленский подписал указ, упрощающий миграцию IT-специалистов из Беларуси в Украину

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на поддержку IT-специалистов из Беларуси в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Речь идет об указе № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь". В Офисе президента считают, что указ должен поспособствовать развитию инвестиционного потенциала страны.

В документе говорится, что правительство должно продлить до 180 дней в год срок временного пребывания в Украине для граждан Беларуси. Среди них предприниматели, высококвалифицированные специалисты, в частности тех, чья иммиграция соответствует интересам Украины.

Для этих категорий белорусов планируется упростить оформление видов на жительство. Также необходимо предусмотреть сокращение до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Кроме этого, должна быть усовершенствована регистрация белорусских IT-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога. Также будет создан единый информационный портал и телефоны горячей линии для предоставления необходимой информации гражданам Беларуси, которые собираются мигрировать с Украину.

"Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов", – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, с самых первых дней протестов Беларуси, в крупных IT-компаниях начались несанкционированные обыски. Многие компании забирают своих сотрудников из страны и закрывают белорусские офисы.