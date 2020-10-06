Зеленский уволил Абромавичуса с должности главы "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №422/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Абромавичюса Айвараса от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в документе.

Другим указом №423/2020 Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома".

"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпрома", – говорится в тексте документа.

Айварас Абромавичюс был назначен на должность генерального директора "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия). В 2019 году Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике в "Укроборонпроме".

Игорь Фоменко (справа)

Отметим, глава Кабмина Денис Шмыгаль ранее положил Владимиру Зеленскому на стол представление о назначении генеральным директором "Укроборонпрома" Тихонова Сергея Андриановича, экс-нардепа от партии Натальи Витренко и "Партии регионов".