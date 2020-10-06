Безвизу ничего не угрожает. “Слуги народа” прокомментировали письмо европарламентариев

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал письмо депутатов Европарламента, опубликованное накануне.

Комментарий прозвучал в интервью ВВС-Украина.

“Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, но в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов было легкой и спокойной”, - сказал Кулеба.

Заместитель Арахамии, депутат ВР Евгения Кравчук, также высказалась по поводу письма депутатов Европарламента.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является позицией всех европарламентариев в целом", - сказала Кравчук.

В то же время Николай Точицкий, представитель Украины в ЕС, заявил, что перед началом саммита Украина-ЕС, который проходит 6 октября, Еврокомиссия заверила, что Украина выполняет все условия для безвизового режима.

Открытое письмо трех европарламентариев, Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкнявичене, адресованное главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамии, было опубликовано 5 октября. В письме европарламентарии предупреждали, что из-за сворачивания в Украине реформ некоторые украинские политики и олигархи могут понести ответственность, в том числе - лишиться безвиза.

Авторы письма подчеркнули, что не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, в частности координируя организованные атаки на независимые органы, такие как НБУ, НАБУ и САП.

Напомним, депутаты Европарламента пригрозили Киеву потерей безвиза и прекращением кредитования, если украинский парламент не урегулирует провал в законодательстве в части процедуры назначения руководства НАБУ.