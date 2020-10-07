Для охраны порядка во время выборов привлекут авиацию, – МВД

Министерство внутренних дел планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию в случае нарушений закона.

Об этом сказал заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, будут привлечены самолеты и вертолеты, а всего за порядком 25 октября будут следить почти 140 тысяч силовиков.

"Исходя из расчетов, для обеспечения публичной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", – заявил Яровой.

Отмечается, что в регионах будут созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти во время проведения выборов. Также в МВД рассказали, в каких случаях будут использовать вертолеты.

"Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", – говорится в сообщении.

Учитывая пандемию COVID-19, в условиях которой происходит избирательный процесс, силовики будут обеспечены средствами защиты.

Отметим, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о переносе местных выборов не стоит на повестке дня, так как все процессы уже запущены. А министр здравоохранения Максим Степанов.​​​​​ заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года не планируется, несмотря на пандемию коронавируса.