Сплотитель православных: Азербайджан возмутился словами Кивы в поддержу армян

Посольство Азербайджана в Украине возмутилось призывом народного депутата фракции ОПЗЖ Ильи Кивы оказать помощь Армении в нагорно-карабахском конфликте.

Речь идет о видеообращении украинского нардепа, которое тот опубликовал у себя в Facebook в воскресение, 4 октября.

"Сегодняшняя война между Турцией и Арменией для меня – это не война за территорию – это продолжение тысячелетнего противостояния христианского и мусульманского мира. И наша задача сегодня, христиан, православных, сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе", – отметил политик на видео, снятом в спортзале.

Видео: Facebook / Kivailya

Посольство Азербайджана в среду, 7 октября, отреагировало у себя в Facebook: "Подобные "высказывания" народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности".

"Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказать помощи Армении в этом деле", – заявили в консульстве Азербайджана.

В диппредставительстве добавили, что такие "громкие высказывания" Кивы свидетельствуют о его "человеконенавистническом отношении к людям разной веры".

Скриншот: Facebook / Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ukraine

"Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды", – отметили в консульстве.

Напомним, в пятницу, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе и отметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В среду, 7 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации нардепа Ильи Кивы, в которой тот указал доход от сдачи в аренду жомовой ямы.