"Голос" требует созвать Раду, чтобы уволить Степанова

Партия "Голос" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы рассмотреть вопрос об увольнении главы Минздрава Максима Степанова из-за "окончательной потери контроля над распространением коронавируса в Украине".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"У него были все финансовые и технические возможности для эффективного противостояния распространению вируса, но соответствующие меры или отсутствуют, или безрезультатны. Мы требуем назначения антикризисного управленца в этой сфере", — отметили в "Голосе".

В партии также потребовали выделить из бюджета деньги на государственные лаборатории, которые проводят тесты на COVID-19, поскольку Украина "требует проведения не менее 100 тысяч тестов в сутки".

Там отметили, что дополнительные средства необходимы на оборудование больниц, развертывание дополнительных коек, обеспечение пациентов необходимыми средствами и оборудованием.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вводится не будет, несмотря на высокий рост заболеваемости COVID-19 за последние дни.