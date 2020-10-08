Зеленский пригласил Джонсона в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Великобританию встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с ситуацией на Донбассе.

Собеседники также обсудили пандемию коронавируса, подчеркнув важность совместных действий в борьбе с ней. Были затронуты вопросы преодоления глобального климатического кризиса.

Джонсон заявил, что Великобритания выступает за то, чтобы после создания вакцины от коронавируса она была доступна для каждой страны. Глава украинского государства, в свою очередь, отметил, что Украина способна обеспечить массовое производство вакцины.

Зеленский рассказал британскому премьеру о действующих проектах и реформах в Украине, в частности о "Большой стройке", "инвестиционной няне", а также о банковском законе и развитии сельскохозяйственной отрасли.

Собеседники подчеркнули важность развития двусторонних отношений и стратегического партнерства. Президент пригласил Джонсона посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.