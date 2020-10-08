"Наш президент был очень четким". Зеленский в Лондоне попросил для Украины ПДЧ, – Кулеба

Президент Владимир Зеленский во время неформального разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время прямого включения в Facebook.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", – сказал Кулеба.

Он добавил, что речь об этом шла во время неформального разговора, когда обе стороны называли вещи своими именами.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ, англ. Membership Action Plan) программа по принятию новых членов в Североатлантический блок. Она предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО и предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в Альянсе.

Напомним, в пршлом году Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.