Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

В тексте заявления указывается безальтернативность вступления Украины в НАТО, которая записана в конституции, а также широко поддерживается гражданами Украины

Верховная Рада приняла постановление "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины – обретению полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Парламент призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года обращения к НАТО о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в альянсе.

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За постановление проголосовали 284 нардепа.

"Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО", – сказано в документе.

В тексте также отмечается, что Украина является восточной границей Североатлантического альянса и "своей самоотверженностью в отпору российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

Отметим, постановление внесли народные депутаты от "Европейской солидарности".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.

"Украина исходит из того, что заявка на получение плана действий по членству в НАТО, представленная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе. Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии, и поручили своим министрам иностранных дел принимать дальнейшие решения о предоставлении ПДЧ", – говорил Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе 30 октября, передает Укринформ.

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