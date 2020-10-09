Британия согласилась на диалог с Украиной о взаимном безвизе, – СМИ

Соглашение между Украиной и Великобританией, подписанное в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон, предусматривает, в том числе, возможность взаимного упрощения визовых ограничений. Об этом информирует Европейская правда.

"Британское правительство впервые дало согласие начать диалог о взаимном визовом упрощении. И теперь дело за властью Украины, которая должна доказать, что безвизовые украинцы не представляют опасности для Британии, Украина гарантирует безопасность документов и тому подобное", – говорится в статье издания.

Издание подчеркивает, что "впереди долгий путь", ведь отмена виз может быть "только поэтапной".

"Так же как с ЕС, сначала будет упрощение для отдельных категорий (например, безвиз для дипломатов) и изменение визовой практики. И многое будет зависеть от украинских путешественников, которые не должны злоупотреблять правилами после первых упрощений", – объясняется в статье.

В настоящее время у Украины действует безвизовый режим с Европейским союзом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.