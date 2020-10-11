Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского, назвавшего его "бандитом"

Печерский суд отказался открывать дело против президента Владимира Зеленского по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее президент назвал назвал Бондаренко "бандитом". Об этом говорится в реестре судебных решений.

Суд считает "необоснованным" иск действующего мэра Черкасс.

Высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений.

Суд также не считает, что Зеленский подал их "в грубой, унизительной или неприличной форме", поскольку они являются "его личным субъективным отношением".

В суде также отметили, что апелляционную жалобу на решение можно подать в течение 30 дней со дня его решения.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.

Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства на Владимира Зеленского и потребовал взысказть одну гривну морального ущерба.