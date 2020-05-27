Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за "бандита" и требует 1 гривну компенсации
2020-05-27 12:30:00
Адвокат Анатолия Бондаренко подал заявление в Печерский районный суд Киева
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин в видеообращении.
"Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде", – сказал Цыпин.
Мэр Черкасс просит взыскать с Зеленского в качестве компенсации моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.
Адвокат считает, что незаконно президенту называть кого-то в этой стране бандитом.
Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.
"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
- В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.