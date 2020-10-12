Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, – Дуда

Антироссийские санкции должны продолжаться до полной деоккупации Крыма.

Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

Дуда считает необходимым возвращение контроля Украины над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом.

"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, являются для нас понятными. До деоккупации Крыма политика санкций должна продолжаться", – заявил он.

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В частности, Дуда напомнил, что Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

В свою очередь Зеленский согласился с Дудлй, что международное давление и санкции на РФ должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым.

"Скоординированными должны оставаться наши действия в вопросах энергетической безопасности как важного элемента безопасности Европы. Спасибо вам за решительную позицию всей Польши по проекту "Северный поток - 2" и монополию "Газпрома" на европейском рынке", – отметил Зеленский.

Отметим, Анджей Дуда в воскресенье, 11 октября, начал свой визит в Украину.