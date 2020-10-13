В ЦИК не в курсе о всеукраинском опросе, который анонсировал Зеленский

В Центризбиркоме Украины не осведомлены о всеукраинском опросе, который анонсировал президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко в комментарии "КП Украина".

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе", – сказал Хивренко.

Представитель ведомства отметил, что не отвечает на вопросы, которые начинаются с "если", и добавил: "Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария".

Напомним, Зеленский объявил, что в день голосования на местных выборах, 25 октября в стране пройдет всеукраинского опрос, на котором гражданам зададут 5 вопросов.

В начале сентября в Раде был зарегистрирован законопроект №4043, который в случае его принятия предоставит ЦИК право проводить в день выборов опросы общественного мнения. Однако документ так и не был рассмотрен в сессионном зале.