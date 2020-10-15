New York Post опубликовал доказательства того, что Байден таки имел контакты с украинской Burisma

Американская газета New York Post в среду, 14 октября опубликовала электронную переписку сотрудника украинской газодобывающей компании Burisma Вадима Пожарского Хантеру Байдену, сыну кандидата в президенты США Джо Байдена.

В письме, датированным 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот организовал для него встречу со своим отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня", – написал Пожарский.

Скриншот: Nypost.com

В другом электронном письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.

NYP сообщает, что переписка сына Байдена с сотрудником Burisma была обнаружена в ноутбуке, который был доставлен в ремонтную мастерскую в штате Делавэр весной 2019 года. В расследовании сообщается также, что в компьютере было обнаружено много компрометирующих файлов на сына Джо Байдена, включая видео сексуального характера.

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Напомним, в период, указанный в переписке, Хантер Байден официально работал советником главы украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского, получая за это порядка $50 тысяч в месяц.

На недавних дебатах кандидатов на президентское кресло в США, Дональд Трамп обвинил Байдена в махинациях с украинской компанией Burisma, и в лоббизме с использованием своих связей и полномочий должности вице-президента. Отвечая, Байден в очередной раз назвал эти обвинения "полнейшей ложью", и отметил, что никогда не общался с сыном о его делах в компании Burisma.