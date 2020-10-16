Зеленский надеется на серьезную роль Турции в возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Турция будет играть значительную роль в работе Крымской платформы и решении вопроса деоккупации Крыма.

Об этом он сказал в пятницу, 16 октября, в интервью турецкому информагентству Demirören, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил сожаление, что после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма, а также для деоккупации полуострова.

"Мы создаем Крымскую платформу. Предполагаем, что это поможет консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил, как в Украине, так и за рубежом, для работы на благо Крыма. А значит, и на благо крымскотатарского народа", – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что представители Меджлиса также присоединятся к этой работе.

"Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", – сказал он.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", – отметил Зеленский.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. В ходе встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.