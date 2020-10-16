Президент и первая леди встретились в Турции с Вселенским патриархом Варфоломеем

В ходе рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем. Президентская чета приняла участие в молебне за Украину и осмотрела патриарший храм Святого Георгия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Патриарх поблагодарил президентскую чету за визит, отметив, что "рад тому, что в Украине постепенно наступает мир".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил патриарха за всю поддержку, которую он оказывает Украине.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", – сказал Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация в мире стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

"К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру", – сказал Зеленский.

Патриарх Варфоломей вручил президентской чете памятные подарки.

Напомним, 8 августа прошлого года, в Стамбуле, на Фанаре, состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея. Тогда стороны не подписали совместное заявление, как планировали ранее.