Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Турции, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Асад назвал Эрдогана главным инициатором войны в Нагорном Карабахе

Эрдоган поблагодарил Зеленского за награду.

"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", – сказал президент Турции.

Напомним, в ходе рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем. Президентская чета приняла участие в молебне за Украину и осмотрела патриарший храм Святого Георгия.