Украина впервые назначила почетного консула в канадском Квебеке

Украина впервые в истории назначила почетного консула в канадской провинции Квебек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники в посольстве Украины в Канаде.

Новым консулом стал экс-президент Всемирного конгресса Украинцев Евгений Чолий. Его мандат распространяется на провинцию Квебек.

Он был назначен на эту должность в пятницу, 16 октября.

"Уже сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы очень рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий – знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист", – прокомментировал назначение посол в Канаде Андрей Шевченко.

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Чолий возглавлял Конгресс Украинцев Канады (1998−2004) и Всемирный конгресс украинский (2008−2018). В 2012 году Чалия включили в справочник "Лучшие юристы Канады".

Летом сообщалось, что Канада направит в Украину оценочную миссию для изучения возможности заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддерживает либерализацию визового режима между Украиной и Канадой.