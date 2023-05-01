ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит BRICS из-за ордера на арест от МКС, — СМИ

После выдачи ордера ЮАР обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать российского диктатора, против которого возбуждено производство по принудительной депортации детей из Украины в РФ.

Южно-Африканская Республика готова выполнить постановление Международного уголовного суда (МКС) и арестовать главу Кремля Владимира Путина, если он приедет на территорию страны на саммит BRICS. Об этом информирует 1 мая Sunday Times.

Представители власти заинтересованы в том, чтобы на саммите BRICS, запланированном в Йоханнесбурге на август, российский диктатор не присутствовал. Его участие в формате видеосвязи не исключается.

"Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – цитирует издание одного из чиновников страны.

Журналисты отметили, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет. Его руководителем избрали вице-президента государства, который должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест Путина.

Других вариантов, кроме ареста Путина, в ЮАР не видят. В настоящее время представители африканской республики ведут переговоры с российским руководством.

"Единственный вариант, который у нас есть — это подключиться через Teams или Zoom из Москвы", — сказал чиновник.

Sunday Times сообщает о том, что санкции против России в Южно-Африканской Республике поддержать отказались, но и не осудили агрессию в Украине. Орден на арест Путина все-таки поставил власть страны перед фактом исполнения решения международного суда.

Южно-Африканская Республика входит в число стран, подписавших Римский устав, обязывающий ее выполнять решения МКС. После выдачи ордера ЮАР обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать Путина.

Напомним, в ЮАР 25 апреля заявили, что выходят из Международного уголовного суда. Медиа процитировало слова президента страны Сирила Рамафоса.

Также 26 апреля в ЮАР назвали заявление о выходе из МКС "ошибкой". Президент Сирил Рамафоса, как отмечают в канцелярии, якобы ошибочно озвучил информацию о статусе Южной Африки в Международном уголовном суде.